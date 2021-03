Es ist kompliziert : So wird Hefeteig garantiert fluffig

So wird Hefeteig garantiert fluffig

Schön rühren und zugedeckt gehen lassen: So vergrößert Hefeteig ganz locker sein Volumen. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Hamburg Für Ostern ist ein lockerer Hefezopf ein Muss: Aber schon beim Teig ansetzen kann alles in die Hose gehen. Wie geht das Ding richtig auf? Tipps für den Erfolg.

- Hefe ohne Milch auflösen: Mit Zucker lässt sich Hefe rasch flüssig rühren. So umgeht man die Gefahr, dass die Milch zu heiß ist und das Gehen beeinträchtigt. Am besten lässt man die Hefe-Zucker-Lösung dann weitere zehn Minuten stehen, bevor man den Teig weiter verarbeitet, heißt es in der Zeitschrift „Lecker“ (Ausgabe April 2021).