Trinken auf Japanisch : So wird Sake zum Geschmacksfeuerwerk

Berlin Er ist meist farblos und sieht sehr nach Understatement aus. Wer Sake aber mit dem richtigen Essen kombiniert, wird in eine komplexe Geschmackswelt katapultiert.

Denn richtig getrunken und mit den passenden Speisen kombiniert, eröffnet sich einem eine komplexe Aromenwelt. Die Fehleinschätzung zu Sake liegt vielleicht schon in der deutschen Übersetzung begründet: „Reiswein“. Dabei hat das traditionsreiche Getränk in der Herstellung gar nichts mit Wein zu tun - gebraut wird es ähnlich wie Bier.

Was Watanabe damit meint, erschließt sich einem in den kommenden Stunden: Los geht es mit einem Aperitif, einem Sake aus fermentiertem Reis der Marke „Ibi White“. Er sieht milchig aus, schmeckt süß und fast cremig. Dazu serviert der Küchenchef Pfirsich, der mit Pulver aus grünem Tee besprenkelt wurde. „Am besten erst einen Schluck Sake in den Mund nehmen, dann einen Bissen vom Essen und anschließend noch mal einen Schluck Sake am Gaumen entfalten lassen“, rät Watanabe.