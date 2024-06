Was muss in den Kühlschrank? So bleiben Lebensmittel in der Sommerhitze länger frisch

Obst und Gemüse sollte immer einzeln in den Kühlschrank gepackt werden. In einer Plastikverpackung bildet sich Kondenswasser, wodurch das Produkt schneller schimmelt. Auch Wurst und Käse sind besser in luftdichten Boxen aufgehoben als in einer offenen Plastikpackung. Lebensmittel in Dosen wie beispielsweise Joghurt sollten immer mit Deckel gelagert werden.