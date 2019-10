„Urban Food“ als Trend : Speisekarte mit Ahornblättern und Krebsen aus Stadtgewässern

Der rote amerikanische Sumpfkrebs ist in Berlin eingewandert. Bei der „Berlin Food Week“ kommt er in den Kochtopf. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Aus Berliner Ahornblättern wird Alkohol, aus den eingewanderten Sumpfkrebsen zaubern Köche einen Fond: In Berlin spitzen Küchenchefs und Lebensmittelhersteller den Trend zu regionalem Essen ungewöhnlich scharf zu - und zwar auf die Metropole als Herstellungsort.

Rützler geht es nicht nur um Schrebergärten, Stadt-Imker und romantische Naturgefühle, sondern um Pilzfarmen „im Kühlschrank-Look“ und „Urban Farming“ mit modernster Energietechnik auf Dächern oder über mehrere Stockwerke in Hochhäusern („Vertical Farming“). Ob in Shanghai, Wien oder an der Humboldt-Uni in Berlin, vielerorts werde geforscht und experimentiert. Bei der „Food Week“ können zahlende Gäste den Trend geschmacklich vortesten.