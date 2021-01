Corona-Trend : Sterne-Menüs kommen jetzt zu den Kunden nach Hause

Berlin Kraftbrühe vom Wild und dann geschmortes Reh aus der Region: Beim Blick auf das Menü denkt man nicht an To-go-Essen. Gekocht wird von einem Sternekoch - aber für zu Hause. Der sagt: Das gute Essen sei nur aufzuwärmen und unverhunzbar.

Ähnliches bieten auch Berliner Restaurants wie das szenige und vegetarische Ein-Sterne-Lokal „Cookies Cream“ an oder aber Spitzenkoch Tim Raue in Kreuzberg.

Frankenhäuser in Potsdam sieht optimistisch in die Zukunft und ist selbst ein wenig überrascht, wie das Restaurant die Monate des Lockdowns überstanden hat. Er musste nach eigenen Angaben lediglich zu Beginn der Pandemie seine Mitarbeiter für zwei Wochen in Kurzarbeit schicken. „Wir denken derzeit aber über neue Einstellungen nach. Man muss weiter machen.“ Auch in diesen Zeiten wollten die Gäste nicht auf Genuss auf höchstem Niveau verzichten.