Auch beim Discounter Diese Sonnenblumenöle kann Stiftung Warentest empfehlen – und es geht auch günstig

Bei den beliebtesten Speiseölen Deutschlands liegt das Sonnenblumenöl an zweiter Stelle. Darauf verweist Stiftung Warentest angesichts eines Testergebnisses, das deutsche Verbraucher interessieren dürfte. Die Organisation dTest, der tsche­chische Part­ner von Stiftung Warentest, hat nämlich Sonnenblumenöle getestet, die so teils auch in Deutschland zu haben sind.