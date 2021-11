Essen und Trinken : Warum Sulfite im Wein stecken und für wen sie tatsächlich schädlich sein können

Trier Um Sulfite führt kein Weg herum, solange man nicht prinzipiell auf Wein verzichtet. Aber muss man sich darüber wirklich Gedanken machen? Fest steht: Nicht jeder verträgt den Zusatzstoff.

Es halten sich einige Gerüchte rund um einen Aufdruck, den man auf vielen Weinflaschen finden kann. „Enthält Sulfite“ ist darauf zu lesen, und tatsächlich steckt dahinter eine gesetzliche Vorgabe, die Verbraucher schützen soll. Stimmt es also, dass Sulfite im Wein gefährlich sind? Und kann man Wein nicht einfach ohne diesen Zusatzstoff herstellen?

Was sind Sulfite im Wein?