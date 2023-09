Scharfer Trend aus Mexiko Takis sind das neue Trend-Food – und das sollte man darüber wissen

Takis sind ein Snack aus Maismehl, der originär aus Mexiko kommt und die Form frittierter Maisfladen in gerollter Form hat. Und die können es in sich haben: Takis sind grundsätzlich scharf, allerdings je nach Produkt mit unterschiedlichem Grad. Möglich macht es das Chili-Gewürz im Gebäck – was kein Wunder ist, bedenkt man das Herkunftsland der Takis: In Mexiko gehört Chili (dort: Chile) zu praktisch jedem Essen dazu – meistens in Form einer roten oder grünen Soße. Selbst Bier kann so „verschärft“ werden und nennt sich dann „Michelada“.