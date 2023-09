Fragen & Antworten Takis und andere scharfe Produkte: Was tun wenns brennt?

Viele denken bei der Frage intuitiv an Wasser. Capsaicin ist jedoch lipophil, das bedeutet fettlöslich. Das wiederum heißt, dass der Stoff sich in Fett auflöst und gebunden wird. Bei einem Brennen sollten Betroffene also fett- oder ölhaltiges zu sich nehmen, beispielsweise Joghurt oder Milch. In Wasser hingegen ist Capsaicin unlöslich. In der Regel wird der Stoff durch die Einnahme von Wasser großflächiger verteilt, das Brennen wird oft nur verstärkt. Auch hochprozentiger Alkohol kann beim Brennen helfen, da das enthaltene Ethanol ebenfalls das Capsaicin löst. Jedoch ist die Wirkung schwächer als bei fett- oder ölhaltigem. Hier ist außerdem Vorsicht geboten, da durch die erweiterten Blutgefäße auch der Alkohol schneller ins Blut geht und dort zirkuliert. Besser sind da vermutlich stärkehaltige Produkte wie Brot, die etwas gegen die Schärfe helfen können.