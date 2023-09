Tortilla-Chips aus Mexiko Scharfer Tiktok-Trend - was man über Takis wissen sollte

Takis gehören nicht zum Standardsortiment der Supermärkte in Deutschland, könnten aber nach Angaben in Sozialen Medien in einzelnen Läden zu finden sein. Unter anderem wurden Edeka- und Rewe-Märkte genannt. In Trier verkauft sie auch der Südkiosk in der Saarstraße. Im Rewe am Wasserweg wurden sie ebenfalls schon gesichtet. Ebenfalls haben der Edeka in der Saarstraße und der in Wittlich den Snack bereits im Sortiment.