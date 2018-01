Tea Time? Welche Drinks 2018 angesagt sein könnten

Gibt es dieses Jahr ein neues Trendgetränk? Der Gin-Hype in Deutschland dauert auch 2018 an, glaubt Guido Fanslau von der Deutschen Barkeeper-Union (DBU). dpa

Je mehr der Gin nach Wacholder schmecke und je fruchtiger er sei, desto mehr liege er im allgemeinen Trend zum Blumigen, sagt Fanslau. Gin werde mit allem Möglichen gemixt.

Tee-Cocktails seien zudem im Kommen, und der Trend zum Craft Beer laufe parallel weiter. Ob wir allerdings im Sommer alle Drinks wie Earl Grey Martini zu uns nehmen, bleibt noch offen.

Apropos Teegetränke: Die Vereins-Barkeeper mixen zurzeit auch „Jägermeister Tea“, der aus dem Kräuterlikör-Klassiker, Limettensaft, Ahornsirup und einer Teemischung besteht. Mit Hilfe des sogenannten DBU-Charity-Drinks und einem Unterstützungsfonds wollen die Barleute in Not geratene Kollegen unterstützen - etwa wenn sie einen Wasser- oder Brandschaden in der Bar erlitten haben.