Nur in Spuren : Test: Bestnoten für Fusilli - aber auch bedenkliche Stoffe

Frankfurt am Main Spirale aufwärts: Viele Fusilli - Spiralnudeln also - sind laut einer „Ökotest“-Untersuchung unbedenklich. Doch es gibt Produkte, die Spuren von Mineralöl und Pflanzenschutzmittel enthalten.

Insgesamt ließ „Öko-Test“ von einem beauftragten Labor 20 Produkte durchchecken, 16 davon erhielten die Note „sehr gut“, die schlechtesten „ausreichend“. In vier Nudelprodukten wurde das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nachgewiesen. Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel sind laut Bundesagrarministerium mit Übergangsfrist in der EU noch bis Ende 2023 zugelassen.

In drei Fusilli-Produkten fand das Labor zudem erhöhte Mengen an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) beziehungsweise MOSH-Analogen, die sich im menschlichen Körper ansammeln: „Welche Folgen das auf Dauer hat, ist noch unklar, weshalb die Belastung von Lebensmitteln so gering wie möglich gehalten werden sollte“, heißt es in dem Magazin-Beitrag. Schimmelpilzgift, bei früheren Nudeltests durchaus ein Problem, stellte das Labor bei den Fusilli bis auf unbedenkliche Spuren nicht fest.