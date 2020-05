Eltern sind Vorbilder : Tipps für die frühkindliche Esserziehung

Hamburg/Mainz Für die Gesundheit und das spätere Gewicht ihrer Kinder können Eltern schon sehr früh die Weichen stellen. Denn auch beim Thema Essen sind sie Vorbilder. Worauf kommt es da besonders an?

Im Alter von drei bis vier Monaten beginnt ein Kind, mit beiden Augen zu sehen und seine Umgebung bewusst wahrzunehmen. In dieser Phase fangen Kinder an, ihre Eltern zu imitieren, erklärt Riedl.

Das Essverhalten eines Menschen wird aber wohl noch viel früher geprägt - im Mutterleib. Was werdende Mütter zu sich nehmen, gelangt über das Fruchtwasser zum Nachwuchs. „Insofern macht es Sinn, wenn schon Schwangere ihr Kind an einem vielfältigen Angebot von gesunden Nahrungsmitteln und Aromen gewöhnen“, sagt Riedl.

Das sieht Riedl ähnlich. Er beschreibt eine typische Situation: Eine Mutter gibt ihrem einjährigen Sohn, der laut weint, Schokolade. Dadurch hat sie kurzfristig ihre Ruhe - und kann etwas essen. Aber wozu kann dies langfristig führen? „Die Frau hatte den Geschmackssinn des Kindes auf etwas Süßes in Stresssituationen getrimmt, das Kind wird dieses Muster später kopieren“, so Riedl.

Gerade in den ersten zwei Lebensjahren kommt es darauf an, dass Eltern ihrem Kind viele Geschmacksrichtungen anbieten. „Wenn Kinder bestimmte gesunde Nahrungsmittel früh kennengelernt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie es später auch mögen und essen“, erklärt Riedl. Also ruhig bitteres Gemüse wie Chicoree oder saure Bohnen auftischen. Wichtig ist in diesem Alter, dass Eltern Gemüse nicht durch Obst ersetzen, rät Riedl.