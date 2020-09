O-Saft nicht nippen : Tipps für eine zahngesunde Ernährung

Witten Putzen allein reicht nicht. Selbst die fleißigsten Schrubber erhöhen ihr Kariesrisiko, wenn sie sich nicht gut ernähren. Ein Experte sagt, wie es besser geht - und welches Gemüse die Zähne säubert.

Wer immer gut seine Zähne putzt, darf alles essen? Schön wäre es, aber so einfach ist es leider nicht. Denn egal wie gut man schrubbt oder bürstet: Es nützt alles nichts, wenn man ständig das Falsche isst oder trinkt.

„Karies ist eine ernährungsabhängige Erkrankung“, sagt der Zahnmediziner Stefan Zimmer. „Und sie entsteht vor allem dadurch, dass wir uns zu ungesund - das heißt, mit zu vielen niedermolekularen Kohlenhydraten, also Zucker - ernähren.“ Zimmer ist Professor für Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin an der Uni Witten/Herdecke.

Also tut man gut daran, den Belägen mit seiner Ernährung nicht die nötige Munition zu liefern. Dabei kommt es nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch wann - und wie. Die Tipps im Überblick: