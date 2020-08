Ran an die Tüllen! : Tricks für edel dekorierte Cupcakes

Ran an die Tüllen!

Muster, das der Blüte einer Rose gleicht, wird mit einer Sterntülle aufgetragen - von innen nach außen und am Ende mit einem Schwung abgesetzt. Foto: Backen.de/dpa-tmn

München Cupcakes sind mehr als süße Törtchen. Mithilfe eines Spritzbeutels und einer passenden Tülle schön dekoriert sind sie eine kleine Augenweide. Was beim Zubereiten wichtig ist.

Im Ergebnis zeigt sich das Muster etwa einer Rose, einer Hortensie, einer Dahlie oder einer anderen Blüte - in einem Farbton nach Belieben. Hübsch sieht etwa auch eine Deko mit zig Tupfen aus. Oder mit verspielten Wellen. „Der Fantasie beim Dekorieren von Cupcakes sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt“, sagt die Münchner Backbuch-Autorin Véronique Witzigmann.

Ein Klassiker bei den Toppings: Das Sahnehäubchen. Mehr als Sahne mit Sahnesteif und etwas Zucker aufzuschlagen, ist nicht nötig. Eine andere Variante ist etwa die amerikanische Buttercreme. „Sie zeigt nach dem Aufspritzen saubere und glatte Konturen“, erklärt Franziska Engels von Backen.de, dem digitalen Backhelfer von Dr. Oetker in Bielefeld.

Für die Creme rührt man Butter schaumig, sodass die Farbe nahezu weiß wird. Dann kommt gesiebter Puderzucker hinzu. Beides zusammen schlägt man erneut für mindestens drei Minuten auf. Am Schluss wird Milch oder etwas Zitronensaft dazugegeben. „Das macht die Creme geschmeidiger und ermöglicht, die Konsistenz einzustellen“, so Engels.

Neben der amerikanischen Buttercreme eignet sich als Cupcake-Topping etwa auch die klassische Sahnecreme. „Sie ist weniger schwer als Buttercreme, lässt sich aber eher schwierig verarbeiten“, so Engels. Die Sahnecreme wird schnell weich, auch reißen die Kanten des Toppings schnell ein. „Zudem lässt sie sich nicht so gut einfärben, weil sie schnell zu flüssig wird.“

Bei einer Mascarpone-Quark-Creme klappt indes das Einfärben problemlos. Ihr Nachteil: Auch sie reißt schnell an den Kanten ein. „Wer mit natürlichen Mitteln das Topping färben möchte, nimmt Marmelade oder zum Beispiel für Pudding-Topping Fruchtsaft“ sagt Witzigmann. Ansonsten gibt es im Handel unterschiedliche Lebensmittelfarben. Als Topping gut verarbeiten kann man Quarkfein-Creme oder Creme aus weißer Schokolade und Frischkäse.

„Damit die jeweilige Creme die optimale Konsistenz bekommt, sollten alle Zutaten die gleiche Temperatur haben“, sagt Witzigmann. Sie rät, die Creme direkt nach dem Zubereiten in einen Spritzbeutel zu füllen und diesen mindestens 15, besser 30 Minuten in den Kühlschrank zu legen. Denn die Creme sollte beim Verarbeiten gut gekühlt sein.

Je wärmer sie wird, desto weicher wird die Konsistenz und die Creme lässt sich schlechter auftragen. „Das passiert auch durch die Handwärme beim Festhalten des Spritzbeutels“, erklärt Engels. Ihr Tipp: Wenn die Creme zwischendurch zu weich gerät, kann sie im Spritzbeutel für einige Minuten in den Kühlschrank gelegt und dann weiterverarbeitet werden.

Vor dem Befüllen des Spritzbeutels heißt es: Erst einmal die gewünschte Tülle von innen platzieren. „An Tüllen gibt es eine unendliche Fülle“, sagt Witzigmann. Es kann eine Lochtülle, eine Sternentülle oder etwa eine Blatttülle sein. Russische Tüllen kommen in der Regel für einzelne Blüten zum Einsatz. Korbtüllen sorgen dafür, dass das Cupcake-Topping ein klassisches Korbmuster hat.

Jetzt kommt es auf die Spritztechnik an. Auch hier gibt es eine Vielzahl von Vorgehensweise. „Zum Beispiel der klassische Swirl, den wir auch vom Softeis kennen“, erklärt Engels. Hierbei wird das Topping, meist mit einer Sterntülle kreisförmig von außen nach innen so aufgetragen, dass es Runde für Runde an Höhe gewinnt.