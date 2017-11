später lesen Schimmelgefahr Trüffel immer in Küchenpapier aufbewahren FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Trüffel können leicht verderben. Zum Aufbewahren schlägt man sie am besten mehrfach in Küchenpapier ein, legt sie in einen geschlossenen Glasbehälter und diesen ins Gemüsefach. dpa