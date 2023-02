Laugengebäck : Tüftler wollen Butterbrezel revolutionieren

Stuttgart Nichts geringeres als die Revolution der Butterbrezel-Produktion haben sich Tüftler aus Baden-Württemberg auf die Fahne geschrieben. Seit Jahren wollen sie mit Innovationen bei Bäckern und Kunden landen.

Die Butterbrezel gehört in Süddeutschland zu den beliebtesten Snacks, die es gibt. In Tübingen trägt sogar ein Nachtclub ihren Namen. Und auch das Bäckerhandwerk sieht das geschwungene Laugengebäck als Markenzeichen.

In Baden-Württemberg stecken Maschinenbauer seit Jahren ihre Innovationskraft in die Butterbrezel und versuchen sie zu revolutionieren. Denn bis eine Brezel aufgeschnitten und mit Butter beschmiert ist, dauert es ihnen einfach zu lang.

Die Butter in die Brezel spritzen

Über Jahre tüftelt der Elektromeister mit seinem Kollegen Michael Feil in Althütte in der Nähe von Stuttgart an einer Maschine, die die Butter schnell in die Brezel bekommt. Sieben oder acht Prototypen später sei eine Maschine entstanden, die die Butter in zehn Sekunden in das Laugengebäck spritze.