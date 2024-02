Klima verschiebt Weinberge Über dem 50. Breitengrad: Geht Trend zu nördlichen Weinen?

Das sagt auch Damien Briard von der Domäne Château d'Annevoie in Belgien. Anders als Brinkmann ist er kein Quereinsteiger, sondern hat das Weinmachen in Frankreich gelernt, unter anderem im Bordeaux und der Champagne. Er sagt: „Sommer mit so viel Sonne wie jetzt hat es in meiner Kindheit in Belgien nicht gegeben.“ Für den Weinbau in seiner Heimat sei das hilfreich - es sei einfacher, guten Wein zu machen. „Aber der Klimawandel macht mir natürlich auch Angst“, sagt er. Und erzählt von Winzerfreunden aus Montpellier in Südfrankreich, deren Weinberge unter großer Trockenheit leiden und die deshalb große Zukunftsängste haben.