Nachhaltiger Kaffeegenuss Umweltrisiko Kaffeekapseln: Was steckt dahinter?

French Press und Filterkaffee in allen Ehren, aber wenn es schnell gehen muss, bieten sich Kapseln an - in Sekundenschnelle ist der warme, dampfende Kaffee fertig. Der Haken dabei: Viele Kaffeekapseln bestehen aus Aluminium. „Die unökologischste Kaffeekapsel, die es gibt“, sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.