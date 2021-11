Genuss : Veganer Wein und seine Herstellung - überall können sich tierische Produkte verstecken

Die Traube an sich ist immer vegan. Oder doch nicht? Auch am Weinberg können tierische Produkte zum Einsatz kommen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier Ein veganer Wein ist heute nicht mehr ungewöhnlich, der Normalfall ist er aber auch nicht. Die traditionelle Herstellung steht einem Produkt ohne tierische Zusätze immer noch oft im Weg.

Was ist veganer Wein?

Per Definition ist ein Wein vegan, wenn bei der Herstellung keine tierischen Produkte verwendet wurden. Es geht also nicht nur darum, was am Ende in der Flasche steckt - und das macht die Sache etwas komplizierter, als sie zunächst wirken mag. Hinzu kommt, dass nicht einmal alle Zusatzstoffe auf dem Etikett auftauchen müssen.