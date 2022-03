Lebensmittelversorgung : Verband: Sonnenblumenöl bald Mangelware

Die Ukraine ist das wichtigste Lieferland für Sonnenblumenöl. Wegen des Krieges könnte dieses in Deutschland bald knapp werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Berlin Aufgrund des Ukraine-Krieges ist mit einigen Veränderungen und eventuellen Engpässen zu rechnen. Das gilt auch bei den Lebensmitteln, besonders dem Sonnenblumenöl. Hier heißt es nun, die Vorräte gut einzuteilen.

Sonnenblumenöl könnte in Deutschland wegen des Ukraine-Krieges schon in einigen Wochen Mangelware werden. Davon geht der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) aus.