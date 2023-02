Studie : Verzehr von Froschschenkeln in der EU gefährdet Arten

Der Verzehr von Froschschenkeln in der EU hat Analysen zufolge in den vergangenen Jahrzehnten zum Rückgang der Wildfroschpopulationen in immer mehr Lieferländern beigetragen. Foto: -/Pro Wildlife/dpa

Bonn Froschschenkel gelten vor allem in Frankreich als Delikatesse: Die EU ist einer Studie zufolge der größte Froschschenkel-Importeur der Welt. Dadurch schrumpft der Frosch-Bestand in den Herkunftsländern.

Der Verzehr von Froschschenkeln in der EU hat Analysen zufolge in den vergangenen Jahrzehnten zum Rückgang der Wildfroschpopulationen in immer mehr Lieferländern beigetragen. Nach Indien und Bangladesch seien in jüngster Zeit auch Indonesien, Türkei und Albanien betroffen, berichten Experten in der Fachzeitschrift „ Nature Conservation“.