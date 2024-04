Umweltfreundliches Catering Von Buffet bis Torte: Nachhaltig schlemmen bei der Hochzeit

Das Buffet wiederum bietet eine große Auswahl an Gerichten, man kann so viel essen, wie man will. Aber es kann auch viel übrig bleiben, schließlich sind manche Gerichte beliebter als andere. Damit möglichst wenig im Müll landet, empfiehlt Erb Buffet-Reste als Mitternachtssnack noch einmal zu servieren oder den Gästen einzupacken und mitzugeben. Das ist aber vorher mit dem Catering-Anbieter abzusprechen.