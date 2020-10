Schnelle Pasta : Von Preis bis Füllung: Kühlregal-Tortellini im Check

Bremen Gibt es große Unterschiede bei den fertigen Tortellini aus dem Kühlregal? Das wollte die Verbraucherzentrale Bremen wissen und nahm Preis, Füllung und Zutaten von 18 Produkte näher unter die Lupe.

Frische, abgepackte Tortellini sind die ideale Zutat für alle, die es eilig haben: Packung auf, Inhalt zwei bis drei Minuten ins heiße Wasser, Pesto dazu - fertig. Doch was steckt eigentlich in diesen kleinen gefüllten Taschen? Die Verbraucherzentrale Bremen hat einen Marktcheck mit den gefüllten Nudeltaschen aus dem Kühlregal gemacht - mit folgenden Ergebnissen:

- Nicht nur drin, was drauf steht: In den meisten Nudeln ist nicht nur die Zutat enthalten, mit der auf der Verpackung geworben wird. Oft fanden sich neben Fleisch oder Käse auch Füllstoffe wie Paniermehl - und bei einem der teureren Produkte auch Bambus und Zichorie. Weizen- und Reismehl, Grieß und Kartoffelflocken waren ebenfalls zu finden.

Da kommt es auf die Reihenfolge an: „In der Zutatenliste steht vorne, was in großer Menge enthalten ist, weiter hinten stehen die Zutaten mit geringeren Gewichtsanteilen. Wenn Paniermehl also vor dem Fleisch steht, ist wenig Fleisch enthalten“, erklärt Pannenbecker.