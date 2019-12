Vorsicht, Fettfalle: : Gewicht in der Weihnachtszeit halten – so geht’s

Gewicht in der Weihnachtszeit halten – so geht’s

Nach den Feiertagen kommt das Erschrecken auf der Waage: Hoppla, zugenommen! Verantwortlich für das Trauerspiel ist insbesondere die Kombination aus Plätzchen, Glühwein und Bewegungsmangel. Wie Sie Kalorienbomben meiden und gesunde Alternativen nutzen.

Weihnachten ist das Fest der Liebe - und der Versuchungen. Diese lauert in Form von hochkalorischen Speisen an jeder Ecke. Abnehmen in der Adventszeit: Eher nicht! Was aber machbar ist: Gewicht halten und keine Speckrollen anfuttern, um sie dann wieder mühsam abzunehmen.