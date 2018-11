später lesen Überhöhter Blausäurewert Warnung vor hochgiftigen Aprikosenkernen FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Der Natur- und Feinkosthändler Gesund&Leben in Stockach am Bodensee warnt vor von ihm vertriebenen Aprikosenkernen. In ihnen sei ein überhöhter Blausäurewert festgestellt worden, teilten das Unternehmen sowie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. dpa