Alles Tofu, oder was? : Warum vegane Küche viel mehr kann

Berlin Vegan essen - für viele ist das aus ethischen oder nachhaltigen Gründen reizvoll. Aber schmeckt alles ohne Tier nicht langweilig? Nicht, wenn man weiß, wie's geht. Ein Küchenchef verrät seine Tricks.

Küchenchef Steffen Sinzinger ist einer von ihnen. Er und sein Team haben die Gerichte für den rein veganen Lieferservice „Good n' vegan“ kreiert, die Kunden seit Februar in Berlin bestellen können. Zukünftig soll der Service in ganz Deutschland angeboten werden. Auf der Karte stehen unter anderem vegane Königsberger Klopse, Currywurst mit Pommes, aber auch ein veganes Schnitzel und Desserts.

Doch was steckt zum Beispiel in den veganen Klopsen? Hier ist Kreativität gefragt: Sinzinger verwendet dafür eine Masse aus Tofu und Kichererbsenmehl, die mit viel gehackter Petersilie, Senf und Zitrone verfeinert wird. Für die Fish&Chips nimmt er gedämpfte und in Apfelessig und Nori eingelegte Auberginenscheiben, die anschließend knusprig in Bierteig ausgebacken werden.