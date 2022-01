Ernährungsexpertin erklärt : Was Gemüsepulver wirklich bringen

Brokkoli-Pulver sieht längst nicht so appetitlich aus wie das echte Gemüse - und es macht auch nicht so satt. Foto: Catherine Waibel/dpa-tmn

Radeburg Nicht nur im Fitnessbereich werden „Greens“ als kalorienarme Nährstoffbomben angepriesen. Doch aus Sicht der Ökotrophologin Julia Zichner haben die Pulver gegenüber normalem Gemüse mehrere Nachteile.

Gemüse in Pulverform ist inzwischen in vielen Supermarktregalen zu finden. Die Pulver zu nutzen erscheint superpraktisch: Ein, zwei Esslöffel davon ins Essen oder in ein Getränk mischen - und schon hat man seine Tagesration Gemüse intus.

Frau Zichner, Sie sehen Gemüsepulver kritisch und sagen, Sie würden dafür „keinen Cent“ ausgeben. Warum?

Können die Pulver wenigstens die im Ausgangsgemüse enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe liefern?

Zichner: Ja, zum Teil. Mineralstoffe gehen durch die Erhitzung und den Trocknungsprozess beim Herstellen nicht kaputt. Vitamine wiederum bauen sich beim Erhitzen und Lagern ab. In aus 100 Gramm frischem Brokkoli hergestellten Pulver werden weniger Vitamine drin sein als in 100 Gramm frischem Brokkoli - es sei denn, sie wurden künstlich zugesetzt.

Was in Pulver und Tabletten so gut wie gar nicht abgebildet werden kann, ist das Zusammenspiel von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. In dem Bereich ist längst noch nicht alles erforscht. Aber man weiß zum Beispiel, dass Vitamine ihre Wirkung im Körper besser im Zusammenspiel mit sekundären Pflanzenstoffen entfalten.