Was Sanddorn so gesund macht

FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke

Bei Vitamin C denken die meisten an Zitronen oder Orangen. Tatsächlich enthalten die unscheinbaren Früchte der Sanddornpflanze aber fast zehnmal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte. Von Pauline Sickmann, dpa