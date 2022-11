Feuer auf der Zunge : Was scharfes Essen mit unserem Körper macht

Was scharfes Essen mit unserem Körper macht

Heidelberg/München Chili, Ingwer, Wasabi: Scharf gewürztes Essen heizt an kalten Tagen ordentlich ein. Und es soll gesund sein - zumindest, wenn man es nicht übertreibt. Was ist da dran?

Vorsicht, scharf! Manche Gerichte haben es in sich. Spaghetti all'arrabbiata etwa, in deren Soße Chili steckt. Oder Sushi mit Wasabi, der Senföl enthält. Oder eine Hühnersuppe mit Ingwer, dessen Gingerole ordentlich auf der Zunge prickeln.

Für das feurige Gefühl in der Mundhöhle sorgen bestimmte Stoffe. „In Chilischoten ist Capsaicin der Scharfmacher“, sagt Karolin Höhl, Diplom-Ökotrophologin von der Dr. Rainer Wild-Stiftung. In Pfeffer ist es Piperin, in Knoblauch Allicin.