Kleines Mitbringsel : Weihnachtliche Orangen-Grapefruit-Marmelade

Berlin Eine Marmelade, die nach Weihnachten schmeckt? Gibt es. Food-Bloggerin Doreen Hassek hat sie mit Orangen und Grapefruit kreiert. Das Geheimnis besteht darin, dass sie nicht zu bitter schmeckt.

Gerade im Advent ist man öfter mal zum Kaffee eingeladen. Bei Freundinnen, bei den Eltern und, und, und. Ich habe bei diesen Besuchen gerne ein kleines Mitbringsel in der Hand. Gerne auch etwas Selbstgemachtes.

Plätzchen vom alljährlichen Plätzchen-Marathon zum Beispiel oder meine leckere, selbst gemachte Orangen-Grapefruit-Marmelade. Von Orangenmarmelade habe ich irgendwie ein Kindergartentrauma. Als Kind mochte ich das sehr Bittere überhaupt nicht. Auch heute ist das eher kritisch. Obwohl ich bitter an sich gerne mag und Orangen mein absolutes Lieblingsobst sind. Also habe ich mich an diesem Rezept probiert, das ein schönes ausgewogenes Verhältnis zwischen bitter und süß hat. Und siehe da: Nicht nur ich bin jetzt Fan von dieser köstlichen weihnachtlichen Orangen-Grapefruit Marmelade.