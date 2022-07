Genuss und Tradition : Die Weinanbaugebiete in Deutschland: Die Größten, die Kleinsten, die Schönsten

Weinberge bei Bernkastel-Kues im Weinanbaugebiet Mosel. Foto: picture alliance / Jochen Tack/Jochen Tack

In Deutschland gibt es 13 Weinanbaugebiete, jährlich werden mehr als acht Milliarden Hektoliter Wein gewonnen. Wir verraten, was Sie über Weinanbau hierzulande Wissen sollten.

Von Anke Kronemeyer

Wie heißen die 13 Weinanbaugebiete in Deutschland

und wo liegen sie?

Die 13 Weinanbaugebiete in Deutschland heißen Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen, Württemberg, Saale-Unstrut und Sachsen.

Ahr: Das Anbaugebiet Ahr ist mit 564 Hektar zwar eines der kleinsten deutschen Anbaugebiete, aber das größte zusammenhängende Rotweinanbaugebiet Deutschlands. Denn der Rotwein wird dort auf 462 Hektar angebaut. Es liegt im Norden von Rheinland-Pfalz direkt vor den Toren Kölns und Bonns und gliedert sich mit seinem Tal an die Berge der Eifel an. Durch die Flut im Juli 2021 wurden 50 Hektar zerstört, werden aber wieder aufgebaut.

Baden: Das Weinbaugebiet Baden ist das drittgrößte in Deutschland, misst über eine Länge von 400 Kilometern knapp 16.000 Hektar Rebfläche und liegt in der gleichen europäischen Weinzone wie Elsass, Champagne oder Loire. Es erstreckt sich vom Bodensee entlang der Oberrheinischen Tiefebene über die Badische Bergstraße und den Kraichgau bis Tauberfranken. Innerhalb des Weinanbaugebiets gibt es neun Anbaubereiche: Tauberfranken, Badische Bergstraße, Kraichgau, Ortenau, Kaiserstuhl, Tuniberg, Markgräflerland, Breisgau, Bodensee.

Franken: Die Grenzen für dieses Anbaugebiet sind im Norden die Rhön, im Osten der Steigerwald, im Süden das Taubertal und im Westen der Spessart. Die fränkischen Winzer bepflanzen knapp 6200 Hektar. Auf ihren Böden wächst der Silvaner besonders gut, der traditionell im Bocksbeutel abgefüllt wird.

Hessische Bergstraße: Dieses kleine Anbaugebiet liegt eingebettet zwischen Neckar, Rhein und Main. Der hessische Teil der Bergstraße ist seit 1971 ein eigenständiges Weinanbaugebiet, seine Rebfläche von 462 Hektar verteilt sich auf zwei Bereiche: Die „Region Starkenburg" beginnt südlich von Darmstadt, der zweite Bereich – die „Odenwälder Weininsel" – trägt den offiziellen Namen "Bereich Umstadt". Mittelpunkt ist das Städtchen Groß-Umstadt.

Mittelrhein: Dieses Anbaugebiet zieht sich über 100 Kilometer lang auf beiden Seiten des Rheins, von der Nahe bis Koblenz und von Kaub bis zum Siebengebirge. Die größte zusammenhängende Rebfläche des Mittelrheins liegt mit fünf Kilometer Länge am Bopparder Hamm.

Mosel: Dieses Weinanbaugebiet liegt im Westen Deutschlands zwischen Hunsrück und Eifel im Rheinischen Schiefergebirge. Es erstreckt sich entlang der Mosel und ihren Nebenflüssen Saar und Ruwer. Das Anbaugebiet an Mosel, Saar und Ruwer gilt als älteste Weinregion Deutschlands: Die Römer brachten als Erste den Weinbau an die Mosel.

Nahe: Hier wächst der Wein entlang des Flusses Nahe am Fuß des Hunsrücks von Martinstein bis Bingen und in den Seitentälern von Guldenbach, Gräfenbach, Glan, Trollbach, Ellerbach und Alsenz, eingebettet in den Naturpark Soonwald-Nahe. Die Region prägt eine große geologische Vielfalt, die sich auch in den Naheweinen widerspiegelt.

Pfalz: Dieses Anbaugebiet erstreckt sich über fast 24.000 Hektar südlich von Worms bis an die französische Grenze und von den Hängen des Pfälzer Waldes bis in die Rheinebene. Die Pfalz, zweitgrößtes Weinanbaugebiet Deutschlands, umfasst auf 85 Kilometern 130 Weinorte zwischen Bockenheim und Schweigen an der Grenze zum Elsass. Das Anbaugebiet Pfalz setzt sich aus den Bereichen Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße und Südliche Weinstraße zusammen.

Rheingau: Eigentlich fließt der Rhein in nördliche Richtung. Hier aber, bei Wiesbaden, biegt er fast im rechten Winkel nach Westen ab, um 30 Kilometer später bei Rüdesheim am Rhein wieder in Richtung Norden zu fließen. Das Rheingau-Gebirge hält den Fluss auf und zwingt ihn zur Richtungsänderung. So entstand am 50. Grad nördlicher Breite das Rheinknie und auf dem schmalen Streifen rechts des Rheins zwischen Wiesbaden und Lorch am Rhein das Anbaugebiet Rheingau, das sich im Osten bis Flörsheim-Wicker erstreckt.

Rheinhessen: Deutschlands größtes Weinanbaugebiet hat gut 27.000 Hektar und umfasst die Rebfläche zwischen Alzey, Worms, Mainz und Bingen, im Norden und Osten vom großen Rheinbogen umschlossen. Die Ursprünge des Weinbaus gehen auf die Römer zurück, die auf dem linksrheinischen Gebiet bereits Reben gepflanzt haben. Auch die älteste Urkunde über eine deutsche Weinbergslage – die Niersteiner Glöck – betrifft eine Weinlage in Rheinhessen.

Saale-Unstrut: Zwei Flüsse geben diesem Anbaugebiet seinen Namen, denn die meist terrassierten Weinberge liegen vor allem in den engen Flusstälern von Saale und Unstrut. Hier verläuft der 51. Breitengrad nördlicher Breite, das Anbaugebiet ist somit das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands.

Sachsen: Dieses Anbaugebiet im Elbtal ist das östlichste und mit 509 Hektar eines der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands. Die Weinberge beginnen bei Dresden und ziehen sich über 55 Kilometer zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz. Aber auch das Elstertal in Sachsen-Anhalt sowie Schlieben in Brandenburg gehören zum Anbaugebiet.

Württemberg: Der Württemberger Wein wächst zwischen Reutlingen und Bad Mergentheim; aber auch direkt in der Landeshauptstadt Stuttgart wird Wein angebaut und geerntet. Noch eine Besonderheit: Teile des Bodensees, zwischen Lindau und Wasserburg, werden ebenfalls zum Anbaugebiet Württemberg gerechnet.

Welches ist das größte der 13 Weinanbaugebiete in Deutschland?

Das größte der 13 Weinanbaugebiete Deutschlands ist Rheinhessen mit etwas mehr als 27.000 Hektar. Es befindet sich im Rheinknie zwischen Mainz, Bingen und Worms. Die kleineren Anbaugebiete sind die Hessische Bergstraße, der Mittelrhein, Sachsen, die Ahr und Saale-Unstrut. Die anderen bewegen sich im Mittelfeld: Pfalz mit knapp 24.000 Hektar an Platz 2, es folgen Baden, Württemberg, Mosel, Franken, Nahe und Rheingau mit gut 3000 Hektar.

Für welche Weinsorten sind die deutschen Weinanbaugebiete bekannt?

Ganz klar: für den Riesling. 40 Prozent des weltweiten Rieslings wächst in Deutschland. Riesling wächst in Deutschland unter anderem an der Mosel, in Rheinhessen, in der Pfalz, aber natürlich auch im Rheingau und am Mittelrhein. Deutschland ist aber generell bekannt für seinen Weißwein, weil zwei Drittel aller deutschen Sorten Weißweinsorten sind. Deutschland ist größter Produzent für Müller-Thurgau, Weißburgunder und Silvaner, beim Spätburgunder nimmt Deutschland Platz drei in der Welt ein. Seit einigen Jahren werden auch deutsche Roséweine immer bekannter. Sie präsentieren sich heute sehr viel charaktervoller und fruchtbetonter als noch vor einigen Jahren.

Wie viel Wein produzieren die Weinanbaugebiete?

Insgesamt werden in Deutschland 8.733.000 Hektoliter Wein produziert. Aufgeteilt bedeutet das:

Ahr: 39.000 Hektoliter

Mittelrhein 36.000 hl

Mosel 781.000 hl

Nahe 288.000 hl

Rheinhessen 2.590.000 hl

Pfalz 2.230.000 hl

Rheingau 220.000 hl

Hessische Bergstraße 32.000 hl

Franken 480.000 hl

Württemberg 1.000.000 hl

Baden 977.000 hl

Saale-unstrut 38.000 hl

Sachsen 22.000 hl

(alle Zahlen aus 2021)

Welches ist das beste Weinanbaugebiet in Deutschland?

Das kann man so nicht sagen, meint Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Eigentlich haben alle Weinanbaugebiete in Deutschland ihre besonderen Merkmale und Stärken. Zum Beispiel bringt Württemberg mit dem Lemberger eine kräftige Rotweinsorte hervor, die Mosel wird durch ihre Steillagen und Schieferböden, der dem Riesling seinen besonderen Charakter gibt, geprägt. Der Kaiserstuhl in Baden ist ein klassisches Burgunderland, in dem der Wein auf Vulkangestein wächst. Franken hat seinen Silvaner, der auf Muschelkalk und auf Keuperböden wächst, die Pfalz gilt als größtes Rieslinganbaugebiet der Welt. Der Rheingau genießt weltweite Reputation, auch wegen seines Rieslings, hier vor allem der Spätlese. Die Nahe wiederum bringt mit ihren unterschiedlichen Böden besondere Stilistiken beim Wein hervor. Fazit des Experten vom Deutschen Weininstitut: „Jedes der 13 Anbaugebiete bringt tolle Weine hervor.“

Wo sind die schönsten Weinberge in Deutschland?

Es gibt viele schöne Weinberge in Deutschland. Der Mittelrhein als Unesco-Weltkulturerbe hat einen besonderen Stellenwert, aber auch die terrassierten Weinberge am Kaiserstuhl sind einzigartig. Ebenso der Rotweinwanderweg an der Ahr, die Flusslandschaften in Sachsen und an Saale und Unstrut. Der Bremmer Calmont an der Mosel, der Rote Hang in Nierstein (Rheinhessen) oder die Pfalz mit dem Pfälzer Wald sind lohnende Ausflugsziele für Wein-Touristen, erklärt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut – auch wenn nicht überall richtige Berge zu sehen sind.

Welche Rolle spielt der Wein-Tourismus in den deutschen Anbaugebieten?

Der Tourismus ist in den Weinanbaugebieten wichtig und wird aktuell immer mehr ausgebaut. Das heißt zum einen, dass immer mehr Winzer zu Übernachtungen im Weingut einladen, dass sie zum Beispiel aber auch Stellplätze für Wohnmobile bereithalten. Es bedeutet aber auch, dass zum Beispiel Landgasthöfe oder Straußenwirtschaften immer beliebter werden – vor allem dann, wenn sie regionale Weine zu regionalen Speisen anbieten.

Das Deutsche Weininstitut zeichnet jedes Jahr immer wieder neue Höhepunkte der Weinkultur aus (Schloss Heidelberg, Vineum Bodensee, Staatlicher Hofkeller Würzburg) oder stellt die schönsten Weinsichten vor – Plätze in den Weinbergen, die einen grandiosen Ausblick garantieren und auf Wandertouren oder mit dem Rad gut erreichbar sind – zum Beispiel die Burgruine Saffenburg bei Mayschoss, der Blick vom Texaspass am Kaiserstuhl oder die Ruine Nollig bei Lorch. Einmal im Jahr laden alle deutschen Anbaugebiete zu Weinwanderwochenenden ein, bei denen unkompliziert Wein aus der Region verkostet werden kann – meistens unter freiem Himmel direkt im Weinberg.

Welchen Bekanntheitsgrad hat der deutsche Wein im Ausland?

Der deutsche Wein ist auf dem ausländischen Markt sehr beliebt. Nach aktuellen Zahlen hat der Exportwert deutscher Weine im Jahr 2021 sogar ein neues Hoch erreicht, so das Deutsche Weininstitut. Demnach wurden 1,2 Millionen Hektoliter im Wert von 357 Millionen Euro ins Ausland verkauft. Das bedeute ein Plus zum Vorjahr von 29 Prozent im Wert und 27 Prozent in der Menge. Wichtigster Weinexportmarkt sind dabei die USA, aber auch nach Großbritannien wird viel Wein aus deutschen Landen geliefert. Die Weinexporte in die nordischen Länder Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark machen rund ein Fünftel des gesamten Weinexportwerts und -volumens aus.

Was zeichnet die deutschen Weinbaugebiete aus?

Die deutschen Weinregionen liegen am nördlichen Ende des Weltweinbaus. Hier haben die Trauben besonders lange Zeit zu reifen und dabei viele Aromastoffe auszubilden. So entstehen elegante und geschmacksintensive Weine mit einem angenehmen Wechselspiel von Frucht und Frische. Geprägt sind sie von den individuellen Lagen, in denen die Reben wachsen. Dank der Vielfalt an unterschiedlichen Gesteins- und Landschaftsformationen, bringen die 13 deutschen Weinanbaugebiete einzigartige Weine hervor. Das ist mit ein gewichtiger Grund, warum deutsche Weine auch im Ausland so beliebt sind, aber auch viele aus anderen Ländern gerne in die deutschen Weinanbaugebiete kommen.

