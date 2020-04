Der feine Unterschied : Welcher Balsamico zu welcher Speise passt

Münster/Berlin Balsamico gibt es in allen Preisklassen. Das riesige Angebot macht es nicht leicht, das passende Produkt zu finden. Wichtig ist, wofür der Essig verwendet wird.

Als Wegweiser für gute Qualität auch im einfachen Segment rät der Kochbuchautor Martin Kintrup aus Münster: „Achten Sie darauf, dass bei den Zutaten an erster Stelle Traubenmost oder Traubenmostkonzentrat steht und erst an zweiter Stelle Weinessig.“ So komme der industriell hergestellte Essig den lang gereiften Spezialitäten noch am nächsten.