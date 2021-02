Zum Dahinschmelzen : Welcher Käse zu was am besten schmeckt

Welcher Käse zu was am besten schmeckt

Käse sollte am Stück und immer wieder frisch statt auf Vorrat gekauft werden. So bleiben die Aromen länger erhalten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Hattorf/Münster Taleggio im Nudelgericht, Manchego zu Tapas, Ziegenkäse in würzigen Tartelettes: Die Einsatzmöglichkeiten von Käse sind vielfältig - und es gibt zu jedem Rezept die passende Sorte.

„Man kann einem Käse nicht immer ansehen, was Tolles in ihm steckt“, sagt Diplom-Käsesommelière Melanie Koithahn aus Hattorf. „Lassen Sie sich deshalb an der Käsetheke beraten und verkosten Sie Käse.“ Die Expertin rät, den Käse der Wahl am Stück und immer wieder frisch statt auf Vorrat zu kaufen. „Am Stück bleiben die Aromen länger erhalten, der Käse schmeckt so einfach besser.“