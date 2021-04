Verdorbenes Essen : Wenn aus Lebensmitteln Krankmacher werden

Hannover Durchfall, Erbrechen, Bauchweh: Wer etwas Falsches gegessen hat, bereut das manchmal noch mehrere Tage danach. Wie lässt sich so etwas verhindern - und was hilft, wenn es schon zu spät ist?

Wie so oft im Leben lautet die einzig mögliche Antwort darauf: Kommt darauf an. Wobei in diesem konkreten Fall, den viele so oder so ähnlich schon erlebt haben dürfte, eine Tatsache unbedingt bedacht werden sollte - nämlich, dass Eindrücke täuschen können.