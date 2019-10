Von Mandel bis Lupine : Wenn die Milch nicht von der Kuh kommt

Lübeck Pflanzendrinks gehören mittlerweile in den meisten Supermärkten und Drogerien fest zum Inventar. Auch in Cafés ist der Kaffee mit Sojamilch heute kein Exot mehr auf der Karte.

Längst geht das Angebot an Milchalternativen über Soja-Getränke hinaus. Im Sortiment finden sich Drinks aus Hafer, Mandel, Reis, Dinkel, Kokos, Cashew, Haselnuss oder Lupinen. Wer sich zum ersten Mal daran wagt, sollte beachten: „Geschmack, Konsistenz und Farbe sind komplett anders als bei der Kuhmilch“, sagt Offenborn.

Die Geschmacksnoten variieren. „Die Varianten schmecken sehr unterschiedlich“, sagt Oecotrophologin Petra Kipp, die ein Buch zum milchfreien Kochen verfasst hat. „Ich sollte mir deshalb immer überlegen: Was möchte ich machen, und was passt am besten dazu?“