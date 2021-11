Der Duft aus der Kindheit : Wie belgische Waffeln perfekt gelingen

St. Gallen Ihr Duft weckt Erinnerungen, ihr Geschmack hat Suchtpotenzial. Belgische Waffeln direkt aus dem Waffeleisen sind kaum zu toppen. Tipps von Profis, damit sie so gut schmecken wie früher bei Oma.

Auch dem Deutschen Kay Baumgardt , Gault Millaus Patissier 2020 in der Schweiz, läuft beim Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen, wie er zugibt. Ganz gleich, ob man sie auf dem Weihnachtsmarkt riecht oder in einem Gourmet-Restaurant: „Dieser Geruch weckt so viele Kindheitserinnerungen, dass es nichts Schöneres gibt, als wenn man lauwarme, frisch gebackene Waffeln direkt vor sich hat!“

Doch bis zum Genuss braucht es ein wenig Geduld. Baumgardt lässt den Teig 30 Minuten ruhen. „Das sollte man grundsätzlich machen, damit er sich erholt“, so der Patissier. Und er hat noch einen Tipp: Der Teig sollte frisch zubereitet werden. „Ihn über Nacht kühl zu stellen und erst am nächsten Tag zu verwenden, ist Humbug. Dann zieht die Butter an und der ganze Teig verliert an Cremigkeit und Fluffigkeit.“