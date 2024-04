Nicht einfach wegkippen Wie lange hält sich eigentlich Bier?

Es geht also vor allem um die Frage: Schmeckt das Bier noch? Und das testet man am besten einfach mit einem kleinen Schluck. Vorab kann man außerdem prüfen, ob das Bier trüber aussieht, als gewöhnlich - und am Getränk schnuppern. „Wenn es irgendwie untypisch riecht, sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen.“