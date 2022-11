Tube oder Dose : Wie lange ist Tomatenmark nach Anbruch haltbar?

Eine angebrochene Tomatenmark-Dose sollte in ein Schraubglas umgefüllt werden. Das verringert das Wachstum von Keimen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn

München Irgendwann hat man mal einen Klecks Tomatenmark gebraucht und jetzt schmort die angefangene Tube seit Urzeiten im Kühlschrank herum. Oft landet sie dann im Müll. Doch das muss nicht sein.

Tomatenmark gibt Soßen, Suppen und Aufläufen mehr Aroma und eine kräftigere Farbe. Aber was ist, wenn die geöffnete Tube im Kühlschrank länger in Vergessenheit geriet?

So sollte die Öffnung der Tube nicht mit den Fingern berührt oder in Kontakt mit Lebensmitteln gebracht werden, rät Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale. Werde das konzentrierte Mark im Kühlschrank aufbewahrt, komme das dem Aroma zugute und bremse das Keimwachstum.

Reste von Tomatenmark in Konservendosen sollten besser in ein Schraubglas umgefüllt werden. Das schützt das Mark vor Luftsauerstoff und verringert mikrobielles Wachstum von unerwünschten Keimen. Zudem gehen keine unerwünschten Stoffe aus der Dose in das Produkt über.