Was Werbung verspricht : Wie leicht sind Light und Balance wirklich?

Zuckerfrei ist nicht gleich zuckerfrei: Ein als zuckerfrei beworbenes Produkt darf bis zu 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm oder 100 Milliliter beinhalten. Foto: Robert Günther.

Göttingen „Light“, „fettarm“, „Balance“ oder „weniger süß“: Solche und andere Begriffe prangen auf den Verpackungen vieler Lebensmittel. Die Hersteller suggerieren mit ihrer Werbung, dass Schlemmen ohne Reue möglich sei.

Von Sabine Meuter, dpa

Doch ganz so einfach ist es nicht, Verbraucher sollten kritisch sein. „Es fängt schon damit an, dass manche Begrifflichkeiten überhaupt nicht geschützt sind“, sagt Ernährungsmediziner Thomas Ellrott. Er ist Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Georg-August-Universität Göttingen.

Der Unterschied zwischen „Balance“ und „fettarm“

So ist beispielsweise auf manchen Verpackungen das Wort „Balance“ zu lesen. Der Begriff vermittelt den Eindruck, das Lebensmittel sei „leicht“, also etwa fett- oder kalorienreduziert. Rechtlich geregelt sei die Angabe „Balance“ aber nicht, stellt Yvonne Knips von der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf klar.

Anders ist es mit dem Begriff „fettarm“. Der sei nur zulässig, wenn das Produkt weniger als drei Gramm Fett pro 100 Gramm oder weniger als 1,5 Gramm Fett pro 100 Milliliter enthalte, erklärt Margret Morlo vom Verband für Ernährung und Diätetik (VFED). Bei den Begriffen „fettfrei“ oder „ohne Fett“ enthält das Produkt maximal als 0,5 Gramm Fett pro 100 Gramm oder Milliliter.

„Light“ ins Dunkel bringen

Für die Angabe „leicht“ oder „light“ gilt: „Vorgeschrieben ist, dass der Energie- oder Fettgehalt um 30 Prozent im Vergleich zum Normalprodukt verringert sein muss“, so Ellrott. Ein Hinweis muss zudem konkret benennen, was das Lebensmittel „leicht“ macht - zum Beispiel „30 Prozent weniger Fett“.

Zum Zucker: Als „zuckerarm“ gilt ein Lebensmittelerzeugnis, wenn es nicht mehr als fünf Gramm Zucker pro 100 Gramm oder bei flüssigen Lebensmitteln nicht mehr als 2,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter enthält. Ein Produkt darf mit „zuckerfrei“ beworben werden, wenn es nicht mehr als 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm oder 100 Milliliter beinhaltet.

Klare Definition rund um den Zucker

Die Angabe „ohne Zuckerzusatz“ ist erlaubt, wenn es keine zugesetzten Einfach- und Zweifachzucker wie Haushaltszucker oder eine andere Zutat mit süßender Wirkung, etwa Fruchtsüße, enthält. Enthält das Lebensmittel von Natur aus Zucker, muss das vermerkt sein.

„Weniger süß“ ist lediglich eine Geschmacksbeschreibung. Es kann etwa einfach eine weniger stark süßende Zuckerart verwendet worden sein. „In jedem Fall lohnt ein Blick auf die Nährwertangaben“, so Knips.

Was drauf steht ist oft nicht drin

So stecken in Müslis oft Rosinen, um sie süßer schmecken zu lassen. Auf der Packung kann dann „ohne Zuckerzusatz“ stehen. Vorsicht bei zuckerreduzierten Keksen: „Sie können eine echte Kalorienfalle sein“, warnt Ellrott. Statt Zucker enthalten die Kekse oft mehr Stärke oder Fett, die ebenso viel oder sogar mehr Kalorien liefern.

Der Verzehr von Light-Produkten kann aus Sicht von Ellrott aber durchaus sinnvoll sein. „Wichtig ist, wie solche Produkte vom Verbraucher verwendet werden“, betont der Ernährungsmediziner. Vor allem fettreduzierte Produkte könnten hilfreich sein, da sie weniger Kalorien als das Normalprodukt haben. Sie haben typischerweise eine geringere Kaloriendichte und einen höheren Proteinanteil. „Beides hilft beim Abnehmen“, sagt Ellrott.

Gesund und individuell ernähren - auf Light-Produkte verzichten

Was gegen Light-Produkte spricht: „In der Regel sind sie teurer als vergleichbare normale Produkte“, sagt Morlo. Zudem können sie den Käufer dazu verleiten, mehr oder häufiger zu essen. Auch das kann dann zur Kalorienfalle werden. „Wer seine Ernährung langfristig umstellen möchte, dem helfen Light-Produkte wenig“, erklärt Knips.

Alle, die abnehmen möchten, sollten am besten mit normalen Lebensmitteln das eigene Maß finden. Oft reicht es aus, nur dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat. „Auf den Speiseplan gehören frische Zutaten wie Obst, Gemüse, Salat, Joghurt und Quark“, so Ellrott. Das seien natürliche und preisgünstige Light-Produkte.

Produkte, die mit „fettarm“ beworben werden, dürfen bis zu drei Gramm Fett pro 100 Gramm oder weniger als 1,5 Gramm Fett je 100 Milliliter enthalten. Foto: Robert Günther.

Margret Morlo ist Diätassistentin beim Verband für Ernährung und Diätetik (VFED). Foto: Nicole Schluse.

Privatdozent Dr. med. Thomas Ellrott ist Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Georg-August-Universität Göttingen Universitätsmedizin. Foto: B. Ellrott.

Mit schön klingenden Begriffen wie „light“ und „Balance“ suggerieren die Hersteller, dass Schlemmen ohne Reue möglich ist. Foto: Robert Günther.

Klingt gut, kann aber viel bedeuten: Rechtlich ist der Begriff „Balance“ nicht geschützt. Foto: Robert Günther.

„Light“, „fettarm“ oder „Balance“: Solche und andere Begriffe prangen auf den Verpackungen vieler Lebensmittel. Klarheit bringt aber oft erst ein Blick auf die Nährstoffangaben. Foto: Zacharie Scheurer.

Für die Angabe „leicht“ oder „light“ gilt: Bei so beworbenen Produkten muss der Energiegehalt oder ein Nährstoffanteil um 30 Prozent reduziert sein. Foto: Robert Günther.