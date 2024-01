Ernährungsexperten klären auf Wie sich veganer Butterersatz von Margarine unterscheidet

Beim Backen kann man laut der Ernährungsexpertin Margarine und veganen Butterersatz in gleicher Menge ersetzen. Der Unterschied zeigt sich in der Konsistenz. Margarine ist in der Regel weicher als Butter und lässt sich auch direkt aus dem Kühlschrank gut verarbeiten. Veganer Butterersatz enthält wie Butter einen höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren und ist deshalb fester.