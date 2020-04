So geht der Teig : Wie Sie mit nur wenig Hefe backen - und sogar ganz ohne

Bonn/Weinheim Hefe ist in der Corona-Krisenzeit im Handel zur Mangelware geworden. Doch deswegen muss aufs Backen daheim niemand verzichten – man kann Hefe auch selbst herstellen.

Kein Toilettenpapier, keine Küchenrollen: In diesen Corona-Krisentagen sind manche Regale in den Supermärkten wie leer gefegt. Das gilt auch für die Gestelle, auf denen Päckchen mit Hefe lagern - regulär zuhauf, derzeit: oft schnell ausverkauft.

Das ruft Geschäftemacher auf den Plan. Auf Online-Marktplätzen bieten sie Hefe zu überzogenen Preisen an: sieben Gramm für zehn Euro, plus Versandkosten. Verbraucherschützer raten dazu, die Finger von solchen Angeboten zu lassen. Wegen fehlender Hefe muss aber niemand aufs Kuchen-, Brot- und Pizzabacken verzichten. Denn es gibt Alternativen.

Hefe lässt den Teig aufgehen und macht ihn fluffig. Die Backzutat besteht aus Hefepilzen. Sie sprießen, sie spalten sich und vermehren sich so. Neben frischer Hefe gibt es auch Trockenhefe. „Der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist der Wasseranteil“, sagt Maximiliane Overhage vom Deutschen Verband der Hefeindustrie in Bonn.

Wilde Hefen kommen überall in der Natur vor. „Sie können zum Beispiel von Rosinen geerntet werden“, sagt Bernd Kütscher, Leiter der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. Sein Tipp: Um wilde Hefe zu kultivieren, setzt man 200 Gramm warmes Wasser mit 45 Gramm Rosinen und 20 Gramm Zucker in einer sauberen Glasflasche an, hält diese bei 24 bis 26 Grad warm und schüttelt sie zweimal am Tag.