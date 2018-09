später lesen PR Kolumne Wintec in Trier - die regionale Kompetenz in Sachen Autoglas FOTO: Wintec / Björn Pazen FOTO: Wintec / Björn Pazen Teilen

Steinschlag, Scheibe kaputt - jetzt muss ein guter Autoglaser her! Thorsten Hoffmann beherrscht das Geschäft seit 2002. Der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbauer, Bürokaufmann und Betriebswirt (HWK) weiß, worauf es ankommt, wenn Fahrzeugscheiben defekt sind. Nach zehn Jahre Erfahrung in der Autoglaserbranche machte sich Hoffmann 2012 selbstständig, betreibt seither als Franchise-Unternehmer die Wintec-Filiale in Trier. Zunächst in der Luxemburger Straße, seit 2014 in der Niederkircher Straße 20 im Gewerbegebiet Zewen-Euren.