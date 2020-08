Rezept der Woche : Zitronen-Risotto mit Saltimbocca

Berlin Sauer macht lustig, aber erst am dritten Tag! So lange braucht man bei dem sommerlich-spritzigen Zitronen-Risotto gar nicht zu warten. Das verbreitet wie von selbst gute Laune.

Risotto an sich ist ja schon eine wunderbare Sache. Man kann es mit so vielen guten Zutaten zubereiten und jedes Mal kommt dabei etwas ganz Besonderes heraus. Wie eine kleine Wundertüte. An sich würde das alleine ja schon reichen, um als kulinarische Köstlichkeit zu bestehen.