Zum Valentinstag : Zitronenkuchen mit Guss und herziger Überraschung

Berlin Ein zitroniger Kuchen mit eingebackenem Herz? Dem macht Foodbloggerin Mareike Pucka für den Valentinstag. Das Beste daran: Der Kuchen schmeckt auch allen Verweigerern dieses Tages.

Besonders in dieser aufregenden Zeit, die schon so lange andauert, können wir eine große Portion Liebe doch wirklich gut gebrauchen.

1. Den Backofen auf 175 Grad Celsius Umluft vorheizen und die Backform mit Backpapier auslegen. 2. Butter, Zucker, Salz und Vanilleextrakt in eine Rührschüssel geben und schaumig rühren. 3. Die Eier dazugeben und gut unterschlagen. 4. Backpulver und Mehl mischen und abwechselnd mit der Milch in die Rührschüssel geben. Rühren, bis ein glatter Teig entsteht. 5. Lebensmittelfarbe dazugeben und den Teig in dem gewünschten Farbton einfärben. 7. Teig in die vorbereitete Backform füllen und im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten backen. Komplett auskühlen lassen. 8. Mit einem Herzausstecher Herzen ausstechen und zur Seite stellen. 9. Den Zitronenteig zubereiten.

1. Den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorheizen. 2. Die Backform ausfetten. 3. Butter und Zucker in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen. 4. Eier und Joghurt dazugeben und unterrühren. 5. Bio-Zitrone heiß abwaschen, die Schale mit einer Reibe abreiben und zum Teig geben, die Zitrone auspressen und den Saft in die Rührschüssel geben. 6. Mehl und Backpulver mischen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. 7. Etwas Teig in die gefettete Form geben, dann die ausgestochenen Herzen nebeneinander in die Form stellen. Den übrigen Teig vorsichtig darauf verteilen. Das geht am besten mit einem Spritzbeutel/Gefrierbeutel. 8. In den vorgeheizten Backofen schieben und 35 bis 40 Minuten backen. Auskühlen lassen.