Pflaumige Dessertidee Zwetschgenröster mit Zimteis - und dazu einen Gewürztraminer

Pflaumen im Blechkuchen, im Strudel, im Knödel oder im Speckmantel: Sie haben Ihr ganzes Repertoire an Rezepten, was man so alles aus Pflaumen und Zwetschgen zubereiten kann, schon durch? Dann hat das Deutsche Weininstitut (DWI) noch eine spannende Variante in petto, was sich aus Zwetschgen zaubern lässt - und zwar karamellisiert mit einem großen Klecks Zimteis.