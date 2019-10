Kein Tabuthema mehr : Die Entwicklung der Erotikbranche

Die Erotikindustrie hatte lange Zeit mit einem Schmuddelimage zu kämpfen. Vor einigen Jahren bestand die Erotikbranche aus zwielichtigen Gestalten in heruntergekommenen Hinterzimmern. Gespräche über Sex gehörten zum absoluten Tabuthema und alles Neue wurde als abartig und pervers abgestempelt.

Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Sex und Erotik sind keine verbotenen Themen mehr. Unsere Gesellschaft hat sich, wie in vielen Bereichen, auch in Sachen Erotik weiterentwickelt. Vorbei sind die Zeiten in denen man nachts still und heimlich in eine düstere Videothek oder einen verruchten Sexshop schleichen musste. Mittlerweile ähneln solche Erotikläden ganzen Kaufhäusern mit bunt gestalteten Schaufenstern und einer exorbitanten Auswahl, die sich nicht selten über viele Etagen erstreckt. Im Zuge der Digitalisierung hat das Internet einen großen Teil zu dieser Entwicklung beigetragen . Live Sex Cams, Videoportale für erotisches Bildmaterial und spezielle Partnerbörsen sind zum festen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden.

Die Entwicklung und der Wandel von erotischen Inhalten ist nicht auf die Weiterentwicklung von pornografischen Bildmaterialien und Live Sex Cams beschränkt. Der Umgang mit der eigenen Sexualität und Leidenschaft ist in der heutigen Zeit offener denn je. Einen bedeutsamen Teil dazu hat wohl die Enttabuisierung von Erotik in der Gesellschaft beigetragen. Menschen gehen offen und ehrlich mit ihrer Sexualität um. Partner und Eheleute sprechen über ihre persönlichen sexuellen Neigungen und Vorlieben ohne Angst davor haben zu müssen, verurteilt zu werden. Werbeblöcke über Live Sex Cams und Fremdgehportale werden nachts im öffentlichen Fernsehen gesendet, was den offenen Umgang untermauert. Das blühende Wachstum diverser Sexshops und Erotikfachgeschäfte spricht hierbei für sich. In viele Fußgängerzonen deutscher Großstädte sieht man Erotikfachgeschäfte, die ganzen Kaufhäusern ähneln. Menschen strömen hinein und wieder raus, ohne Schamesröte im Gesicht und gehen selbstbewusst und offen mit ihren sexuellen Vorlieben um. Zusätzlich weist auch der Online-Handel mit erotischen Spielzeugen einen wachsenden Gewinn auf. Viele Online-Shops aus dem Erotiksegment bieten eigene Blogs und Videoreihen, in denen Tipps fürs Liebesleben und den korrekten Umgang mit Sexspielzeug gegeben wird. Die Auswahl in solchen Online-Shops ist nicht selten deutlich breiter aufgestellt als in vielen Erotikfachgeschäften. Die verschiedenen Kategorien, Entwicklungen und Innovationen der Branche zeigen das unübersehbare Wachstum.