Mehr Schwung im Bett : Drei Tipps, um das Sexleben aufzubessern

In langjährigen Beziehungen ist es nicht unwahrscheinlich, wenn plötzlich die Lust nach Intimität abnimmt und im Bett eine regelrechte Flaute herrscht. Wer sein Liebesleben auf eine taktvolle Art und Weise auffrischen möchte, der kann sich von den richtigen Tipps inspirieren lassen.

Wer Probleme mit der Mitteilung der eigenen Fantasien hat, der sollte langsam beginnen. Vor allem in einem längeren Gespräch, das sehr harmonisch ist, kann das Thema angesprochen werden. Andere Personen haben positive Erfahrungen gemacht, in dem sie den Wunsch direkt während des Aktes angesprochen haben. Oftmals ist es auch gar nicht nötig, die Fantasien in Worte zu fassen. Oft reicht auch die nonverbale Kommunikation aus. Man kann beispielsweise die Hand des Partners nehmen und auf die Stelle legen, die man besonders gerne berührt haben möchte. Am besten funktioniert die Kommunikation natürlich mit offenen Worten.