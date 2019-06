Kinder vor etwaigen Gefahren schützen : 5 Gründe warum Parental Control 2019 verwendet werden sollte

Foto: Pexels

Wenn es darum geht, zu kontrollieren, mit welchen digitalen Inhalten Kinder heutzutage konfrontiert werden, dann gestaltet sich dies für Eltern im Vergleich mit früher vergleichsweise schwieriger, was einige unterschiedliche Gründe hat:

So leben wir heutzutage beispielsweise in einer fortwährend digitalisierten Welt, in der es auf einfachste Art und Weise möglich ist, Zugriff auf unterschiedlichste Inhalte zu bekommen, sich eine Vielzahl an Informationen relativ zeitnah zu beschaffen sowie auch stets die Möglichkeit gegeben ist, sich mit zahlreichen Leuten vollkommen unkompliziert über unterschiedlichste Technologien auszutauschen.

Das kann in Bezug auf Kinder insbesondere dann ein Problem darstellen, wenn diese mit Inhalten konfrontiert werden, welche für Erwachsene bestimmt sind und somit von Kindern nicht konsumiert werden sollten.

Genau deshalb sind auch heutzutage zahlreiche Eltern an Parental Control Applikationen für die elektronischen Devices interessiert, welche von deren Kindern verwendet werden.

Dieser Artikel bietet daher einen detaillierten Überblick darüber, welche Vorteile Parental Control Apps im Jahr 2019 haben und inwiefern diese Eltern dabei unterstützen können, deren Kinder vor Inhalten zu schützen, welche für Erwachsene bestimmt sind:

1. Sicherheit

Das Thema Sicherheit stellt auch bei Kindern ein wichtiges Thema dar, da Cybercrime insbesondere heutzutage äußerst erfolgreich und weit verbreitet ist: Dies ist insbesondere wichtig, da Kinder fortwährend lernen und somit auch Fehler machen, die in diesem Bereich jedoch zu gefährlichen Konsequenzen führen können:

So ist es beispielsweise möglich, dass Kinder zu viele Informationen im Internet bekannt geben, welche eine Gefahr für diese selbst, aber auch andere Leute darstellen können, wenn diese von Cyberkriminellen auf bedrohliche Art und Weise verwendet werden. Parental Control Apps können eine tolle Lösung dafür darstellen, dass Kinder überhaupt nicht in eine Situation kommen, in welcher diese sich in Gefahr befinden könnten.

2. Suchterkrankungen

In weiterer Folge können Parental Control Applikationen auch auf ausgezeichnete Art und Weise dazu verwendet werden, die Zeitfenster zu regulieren, in denen es Kindern erlaubt ist, Zugriff auf diverse Technologien zu haben: Das ist insbesondere deshalb wichtig, da mit fortwährendem Fortschritt von digitalen Technologien auch Suchterkrankungen ein wichtiges Thema darstellen und Kinder somit davor bewahrt werden können, süchtig machende Technologien übermäßig zu konsumieren, was zahlreiche positive Effekte auf deren Leben haben kann.

3. Rufbewahrung

In weiterer Folge können aber auch suboptimale Fotos, Inhalte und Informationen ein Problem darstellen, was beispielsweise dann zutreffend ist, wenn Kinder diversen Content im Internet hochladen, welcher in Zukunft möglicherweise gegen diese verwendet werden kann. Denn gerade im Internet stellt es sich so dar, dass diverse Inhalte, welche hochgeladen werden, oftmals nur schwierig wieder entfernt werden können, was auch Effekte auf die Zukunft von Kindern haben kann, was auf jegliche Plattformen zutreffend ist. Mit Parental Control kann diese Gefahr effektiv bekämpft werden.

4. Ethische Aspekte

Zudem sind auch ethische Aspekte relevant: Denn gerade online ist es oftmals zutreffend, dass andere Menschen nicht mit ähnlichem Respekt behandelt werden, welchen man diesen etwa auf der Straße erweisen würde. Somit können Eltern mit Parental Control Apps dazu beitragen, dass Kindern gelehrt wird, in jeglichem Kontext stets ethische Aspekte zu beachten und Menschen auf eine respektvolle Art und Weise zu begegnen.

5. Sinnvollere Aktivitäten

In weiterer Folge ist es auch so, dass Kinder eher sinnvollere Aktivitäten praktizieren, anstatt diese auf zeitverschwenderischen Webseiten zu verbringen, wenn diese auf dem Smartphone gesperrt sind. Denn gerade das Thema Ablenkung stellt heutzutage ein ernstzunehmendes Problem für viele Kinder dar: Da das Smartphone fast überall dabei ist, kann man innerhalb kürzester Zeit auf weitreichenden Content zugreifen, wobei im Internet leider nicht nur interessante Informationen, sondern auch sehr viel fragwürdige Unterhaltung zu finden ist, weswegen es tolle positive Effekte auf den Lernerfolg von Kindern haben kann, wenn diese Webseiten nicht besucht werden. Das kann durch diverse Applikationen, wie etwa die Spyzie-Überwachungsapp für Kindersicherung, effizient erreicht werden.

Laut Spyzie ist es auch so, dass Kinder sich viel besser auf wichtige Sachen im Leben konzentrieren können, wenn diese nicht übermäßig viel Zeit auf diversen Webseiten oder Apps verbringen, die ausschließlich Unterhaltung, aber in weiterer Folge keinen sonstigen nennenswerten Mehrwert bieten.

Das waren unserer Meinung nach die 5 wichtigsten Gründe, warum Parental Control 2019 verwendet werden sollte. Denn Parental Control ist ein Thema, welches insbesondere in der heutigen digitalisierten Zeit äußerst wichtig ist und von dafür angewendet werden kann, deren Kinder vor etwaigen Gefahren zu schützen, deren positive Entwicklung zu fördern und auch zu gewährleisten, dass deren Kinder über ein möglichst optimales Fundament für deren weiteres Leben verfügen.