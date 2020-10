Eine zweite Familie geschenkt : Abseits aller Klischees: Vom Glück mit der Schwiegermutter

Nürnberg Nicht immer ist die Schwiegermutter die beste Freundin. Das muss sie auch nicht sein. Aber es kann sich lohnen, ihr zuzuhören und etwas über den eigenen Partner oder die Partnerin zu erfahren.

Valeska Riedel, Familientherapeutin aus Nürnberg, schlägt vor, liebevoll neugierig zu bleiben statt investigativ-fragend aufzutreten - um zu erfahren, was die Schwiegermutter so alles über den eigenen Partner oder die Partnerin weiß.

Die Schwiegermutter habe einen großen Fundus an Erinnerungen das eigene Kind betreffend. „Und das müssen nicht immer nur die peinlichen Kindheitserlebnisse sein, die jedes Mal bei Familienfeiern ausgepackt werden“, sagt Riedel. So lasse sich auch erleben, worauf der Partner empfindlich reagiere oder welche Beziehungsmuster in der Familie existierten. „Dabei geht es nicht um Tricks und Kniffe nach dem Motto how to handle your husband.“